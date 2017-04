Adelino Dias nomeado presidente da USI do Corvo

O Governo dos Açores nomeou Adelino Dinis Costa Dias para o cargo de presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo, anunciou o executivo açoriano.



Adelino Dias desempenhava atualmente as funções de médico de medicina geral e familiar no centro de saúde da Povoação, em simultâneo com a atividade de médico-relator da Segurança Social dos Açores e com as funções de médico-legal do Gabinete Médico Legal de Ponta Delgada.

O Governo Regional nomeou também Cláudia Sofia Viegas Cabrita para o cargo de presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico.

Atualmente, Cláudia Cabrita é presidente da direção da Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico.