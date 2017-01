Novos representantes de Portugal no Congresso das Autoridades Locais

O Conselho de Ministros aprovou novos representantes dos Açores, da Madeira e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no Congresso das Autoridades Locais e Regionais, organismo que funciona junto do Conselho da Europa.



No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo realçou que foi aprovada a alteração à composição dos representantes de Portugal no Congresso das Autoridades Locais e Regionais para o mandato 2016-2020, na sequência de um pedido apresentado pelo Governo Regional dos Açores, do Governo Regional da Madeira e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa é um organismo internacional que funciona junto do Conselho da Europa e que tem por missão a defesa, reforço e o desenvolvimento do poder local e regional, acrescentou o Governo.