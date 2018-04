Novos quatro cruzeiros trazem 12 mil pessoas a Ponta Delgada

Esta terça-feira, o cais de cruzeiros das Portas do Mar e o Porto de Ponta Delgada voltaram a receber outros quatro navios de cruzeiro.

O estreante Zenith e os já habituais Totterdam, Royal Princess e o Le Ponant, sucederam assim aos navios Celebrity Eclipse, Celebrity Silhouette e Marella Discovery 2, que atracaram em Ponta Delgada, esta segunda-feira, trazendo perto de 12 200 novos visitantes.

Quem passeou pelas principais artérias do centro histórico de ponta-delgadense pôde, de certo, deparar-se com uma movimentação de gente fora do vulgar.

Até domingo, estão previstos fazer escala em Ponta Delgada mais nove cruzeiros.