Novos confrontos entre polícia e manifestantes no centro de Washington

Novos confrontos entre as forças policiais e manifestantes estão a ocorrer no centro de Washington, na zona da cidade onde vai decorrer hoje a parada presidencial que assinala a tomada de posse de Donald Trump.



Segundo a polícia da capital federal, foram registadas até ao momento 95 detenções durante os vários protestos que estão a marcar o dia da tomada de posse de Trump.

Nas imagens transmitidas pela estação de televisão CNN, é possível ver um forte dispositivo policial, com vários membros da polícia de choque protegidos com capacetes com viseira e escudos.