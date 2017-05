Novos acordos e mais cooperação transfronteiriça no final dos trabalhos

A 29.ª cimeira bilateral entre Portugal e Espanha termina hoje, em Vila Real, e serão assinados vários acordos entre os dois países, no que pretende ser um reforço da cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infraestruturas e ambiente.



As delegações de ambos os países, lideradas pelos chefes dos respetivos governos, reúnem-se no palácio de Amarante de Vila Real, começando o dia com um encontro empresarial e intervenções dos primeiros-ministros de Portugal e Espanha, respetivamente António Costa e Mariano Rajoy.

Na Praça do Município decorrerão também cerimónias militares, onde estarão presentes os três ramos das Forças Armadas.

Depois, as comitivas partem para a Casa de Mateus, onde decorrerá a reunião plenária dos governantes, estando agendada para o final da manhã uma conferência de imprensa final e o encerramento da 29.ª cimeira ibérica.

O 'Brexit', um debate sobre o futuro da União Europeia (UE), com especial atenção ao reforço da União Económica e Monetária e o reforço da dimensão social da UE são temas que integram a agenda dos governantes, para além da cooperação transfronteiriça, eixo central do debate nos dois dias.

Na segunda-feira, os chefes dos governos de Portugal e Espanha desceram o rio Douro, dando início à 29.ª cimeira bilateral entre os dois países, que começou em Espanha.

"Descemos o Douro na cimeira bilateral. Atravessámos juntos a fronteira, símbolo de proximidade e comunhão de interesses, valores e cultura", escreveu o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, no Twitter.

Sem terem prestado declarações aos jornalistas ao longo do dia, a rede social foi o meio utilizado pelos chefes dos executivos de Portugal e Espanha para comunicar.

Também o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy disse no Twitter que o encontro de dois dias servirá para Espanha e Portugal reforçarem a sua "cooperação transfronteiriça e o compromisso com o projeto europeu".

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais lideradas pelo chefe do Governo de Espanha e pelo primeiro-ministro de Portugal e nas quais se discutem questões de interesse para ambos os executivos e projetos de cooperação entre os dois países.

Esta é a primeira reunião do género com António Costa como chefe do Governo de Portugal, já que em 2016 não decorreu a cimeira devido à conjuntura política de Espanha, na altura com um executivo de gestão.