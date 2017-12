Novo workshop de circle singing na Madalena

O Centro de Formação Artística, situado no concelho da Madalena, vai acolher e promover um novo workshop de Circle Singing, no dia 18 de janeiro.

Segundo uma nota informativa municipal, o workshop será ministrado por Sara Miguel e está vocacionado aos amantes de canto que pretendam explorar o funcionamento da voz individual em contexto de ensemble de vozes.



Ao longo da formação serão abordados os aspetos básicos do canto, como a prática de exercícios de aquecimento vocal, de memorização e reprodução melódicas, afinação em relação a outras vozes, acuidade rítmica e de pulsação/tempo.

Num segundo momento, serão trabalhadas as competências individuais criativas e de improvisação, através de exercícios de “circle singing” e de “body rhythm”, podendo executar-se um pequeno arranjo vocal 'a cappela' no final da formação, refere a mesma nota da autarquia madalenense.



Os interessados deverão inscrever-se no Centro de Formação Artística através do e-mail centroformacaoartistica@cm-madalena.pt ou contactando a formadora por via do endereço eletrónico saramiguelmusic@gmail.com

Sara Miguel é professora de canto e intérprete, tendo já trabalhado com alguns grupos nacionais de referência, como os Mind the Gap. Em 2012, estreou-se a solo com o álbum 'Monção'.