Novo Portal do Emprego tem mais funcionalidades

A Vice-Presidência do Governo dos Açores disponibiliza, desde segunda-feira, uma nova versão do Portal do Emprego que permite um melhor acesso à informação, contemplando um conjunto de novas funcionalidades para responder às necessidades de gestão dos processos de emprego.



"O novo portal, disponível no endereço eletrónico http://portaldoemprego.azores.gov.pt, integra uma plataforma otimizada para diferentes dispositivos fixos e móveis, tornando-o mais acessível para 'smartphones' e 'tablets'", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano. Segundo a mesma nota, "esta evolução pretende contribuir para um melhor e mais eficiente serviço prestado às empresas, permitindo às entidades beneficiar de menos burocracia no preenchimento das candidaturas aos programas de emprego, com vista à maior celeridade e facilidade destes processos".