Novo Monte Palace surgirá em 2021

Segundo adianta nota de imprensa da empresa do grupo chinês, na ocasião, Wen Yong deverá anunciar a abertura do novo hotel em 2021, agradecendo a Sérgio Ávila o apoio que tem vindo a ser dispensado à sua equipa e a este projeto, bem como a outros que o grupo chinês se encontra a analisar no território.



A Level Constellation adquiriu o antigo hotel Monte Palace no final de 2017 e irá submeter brevemente ao município de Ponta Delgada o projeto do edifício, que visa manter o perfil arquitetónico existente. A este propósito, Wen Yong deverá ainda no dia de hoje, reunir, igualmente, com o presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, a quem deverá manifestar reconhecimento por todo o apoio que está a ser dispensado ao projeto.



Na sua visita aos Açores, o presidente do grupo Chinês dará conta às autoridades das negociações em fase avançada com operadores hoteleiros de prestígio, prevendo-se a seleção da marca que deverá operar o hotel até junho de 2018. A marca Monte Palace deverá cair.



A nova unidade hoteleira terá 5 estrelas, totalmente orientada para o meio natural em que se insere, e deverá incorporar um centro de ciência, que se encontra a ser negociado com duas entidades de primeira linha no sector, bem como um SPA, um roof-top e áreas de apoio a atividades na natureza, como hiking e birdwatching.



O investimento materializa a anunciada diversificação de investimentos da Level Constellation em Portugal e a sua incursão no turismo.