Novo governo espanhol toma posse

A cerimónia decorreu, pela primeira vez, sem símbolos religiosos, tal como aconteceu na tomada de posse de Sanchéz no passado sábado.

Os presidentes do Congresso, do Senado, do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal estiveram presentes no Salão de Audiências na tomada de posse do novo governo que, na história de Espanha, regista o maior número de mulheres.

A nova ministra da Justiça, Dolores Delgado, foi a primeira a prestar juramento perante um exemplar da Constituição.

Pedro Sanchéz torna-se chefe do governo na sequência da queda do governo do Partido Popular chefiado por Mariano Rajoy que foi alvo de uma moção de censura voatada na passada sexta-feira.

O PSOE apresentou a moção de censura na sequência da sentença do Caso Gurterl que condenou um ex-tesoureiro do PP e o próprio partido como instituição.