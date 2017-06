Novo contrato para transporte marítimo de combustíveis nos Açores entrou em vigor

O novo contrato de fretamento de navio destinado a assegurar o serviço de transporte marítimo de combustíveis entre as ilhas dos Açores entrou hoje em vigor, anunciou o Governo Regional



"Na sequência do concurso público lançado pelo Governo dos Açores, este serviço foi adjudicado, a 04 de maio, à Transinsular – Transportes Marítimos Insulares, SA por um período de quatro anos, com a possibilidade de dois períodos de prorrogação de um ano cada” contados desde hoje, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Segundo a mesma nota, o concurso foi adjudicado pelo valor de 15,1 milhões de euros e o serviço será assegurado pelo navio “S. Jorge”, preparado para o transporte de gasolinas, gasóleo, fuelóleo e jet A1 (combustível para aeronaves).

O navio, com dez anos, tem cerca de 85 metros de cumprimento, casco duplo e atinge uma velocidade de serviço 11,14 nós, acrescenta o Governo Regional, adiantando que o “S. Jorge” possui uma capacidade de carga útil de 3.335,6 metros cúbicos e 12 tanques.

À agência Lusa, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga, esclareceu que a adjudicação deste contrato permite aos Açores uma poupança de cerca de um milhão de euros, ou seja, 6,3%, face ao anterior contrato para o período de seis anos, que tinha sido adjudicado à mesma empresa.

Em fevereiro, foi anunciado o lançamento deste concurso pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico dos Açores.

Este fundo tem por missão o desenvolvimento e a aplicação de mecanismos que garantam o regular abastecimento de bens essenciais às populações do arquipélago dos Açores.