Nove em cada dez jovens estagiários estão a trabalhar

O vice-presidente do Governo dos Açores disse hoje que "nove em cada dez jovens" que concluíram em agosto a frequência do estágio através do Estagiar L e T, da responsabilidade do executivo, "estão neste momento a trabalhar".









"Posso anunciar, com imensa satisfação, que, dos estagiários que concluíram o programa Estagiar L e T em agosto, passado um mês, 90% asseguraram a continuação no mercado de trabalho com um contrato ou com um apoio complementar", afirmou Sérgio Ávila, citado numa nota do gabinete de imprensa do Governo Regional.

O governante sublinhou que "esta taxa de sucesso logo ao fim do primeiro mês, de 90%, é muito elevada e demonstra bem a oportunidade que é dada em termos de oportunidade de trabalho".