Nova suspeita no Fundo Regional da Coesão

Açoriano Oriental de hoje dá conta de uma nova investigação que o Ministério Público está a desenvolver e que está relacionada com o caso, ainda em julgamento, de desvio de 1,3 milhões de euros do Fundo Regional da Coesão por três funcionárias públicas.

Na edição deste domingo, ainda pode encontrar as notícias de que o abandono precoce escolar aumentou nos Açores e que o projeto social Equipa-te não tem continuidade por falta de meios; bem como ficar a saber mais sobre a tradição de Carnaval da Maia e como se prepara a Batalha das Limas.

O Desporto destaca na capa a vitória do Clube K e o adiamento para 2018/2019 do alargamento do Campeonato de Futebol dos Açores.