Nova secretária regional dos Transportes dos Açores tomou hoje posse

A nova secretária regional dos Transportes e Obras Públicas do Governo dos Açores, Ana Cunha, prometeu hoje desempenhar as funções para as quais foi empossada, com "competência e honestidade".



A nova governante, que tomou posse esta manhã do cargo perante o Parlamento dos Açores, reunido na ilha do Faial, vai substituir no cargo Vítor Fraga, que pediu a dispensa de funções para se dedicar à candidatura à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições autárquicas deste ano.

"Neste momento, a minha principal prioridade é exercer as minhas funções com competência, com honestidade, achar as melhores soluções para cada matéria e dar o meu empenho total a esta causa e servir o melhor possível os Açores nestas novas funções", disse Ana Cunha, em declarações aos jornalistas, após a tomada de posse.

No final da breve cerimónia de tomada de posse, Ana Cunha dirigiu-se à bancada do Governo, cumprimentou Vítor Fraga, que agora abandona funções, e foi aplaudida pelos seus colegas do executivo e também pelos deputados do Partido Socialista, que estão em maioria no Parlamento.

Já as bancadas dos partidos da oposição (PSD, CDS, BE, PCP e PPM), não aplaudiram a nova governante.

Após a cerimónia, Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, aproveitou a oportunidade para elogiar o "excelente trabalho" desenvolvido pelo anterior titular da pasta dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga.

"A sua competência, dedicação e a sua determinação na forma como conduziu os assuntos que estavam a seu cargo, são notários e contribuíram em muito, para que áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento, como é o caso do turismo e das acessibilidades, obtivessem efeitos concretos em benefício das açorianas e dos açorianos", destacou o chefe do executivo regional.

A nova secretária regional é licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, na especialidade de Ciências Jurídicas, e exercia advocacia desde 1997, possuindo ainda formação complementar nas áreas da contratação pública e nas áreas relativas ao Direito do Trabalho e ao Direito Administrativo.