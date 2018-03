Nova loja Marca Açores inaugurada em Lisboa

Esta nova loja, pode ler-se numa nota do gabinete de comunicação do executivo açoriano, "aposta numa grande proximidade com o público" e vai permitir "colmatar a inexistência de um local de venda de produtos exclusivamente açorianos no distrito de Setúbal".

Para marcar o arranque deste novo estabelecimento, prossegue a mesma fonte, "o público do Almada Fórum será convidado a degustar diversos produtos e a conhecer melhor as nove ilhas dos Açores através de imagens, informações e da música da açoriana Beatriz Noronha".

O estabelecimento comercial passa assim a incorporar o plano de eventos do projeto anual 'Roadshow Taste Azores', dinamizado pela Vice-Presidência do Governo.