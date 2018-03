"Nova lei do álcool prevê formação para pais e filhos" é a manchete do Açoriano Oriental

As medidas mais duras contra as infrações ao consumo de álcool por menores que constam da proposta do Governo para a alterar nos Açores o regime de venda e consumo de bebidas alcoólicas estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 10 de março de 2018.

"Indiferença dos cidadãos em relação ao poder é preocupante" é o título do destaque fotográfico do jornal com a entrevista ao antigo Ministro da República para os Açores, Laborinho Lúcio.



"Suspensas cirurgias programadas no hospital por falta de camas", "Jovem morre em acidente de mota no Pico da Pedra" e "Empresa quer operar avião cargueiro nos Açores" são outros destaques do jornal.