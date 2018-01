Nova Iorque processa cinco companhias petrolíferas por causa do aquecimento global

O presidente da câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que a cidade vai procurar recuperar mil milhões de dólares no processo, tendo em conta o dinheiro gasto com as mudanças climáticas.

“Estamos a trazer a luta contra as mudanças climáticas diretamente para as empresas de combustíveis fósseis que conheciam os seus efeitos e intencionalmente induziram o público em erro para proteger os seus lucros", refere o presidente da câmara democrata, em comunicado.

Bill de Blasio sublinha ainda que cabe às empresas petrolíferas suportar os custos de tornar Nova Iorque uma cidade “mais segura e resistente”, tendo em conta que as mudanças climáticas continuam a piorar.

As companhias processadas são a BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil e Royal Dutch Shell.

Das cinco companhias, apenas um porta-voz da Shell referiu que as mudanças climáticas são uma questão complexa que não deve ser abordada em tribunal.

O processo judicial surge após o anúncio oficial de que Nova Iorque prevê alienar capitais dos seus fundos de pensão investidos em empresas de combustíveis fósseis.