Nova espécie de aranha batizada em homenagem a Harry Potter

Uma espécie de aranha descoberta por cientistas indianos foi batizada em homenagem a Harry Potter pela sua semelhança a um dos objetos mágicos da famosa série.



Os fãs da saga do jovem feiticeiro descobriram uma aranha de sete milímetros em outubro do ano passado, durante investigações na cadeia montanhosa dos Gates Ocidentais, no sudoeste da Índia.

"Os meus colegas e eu próprio somos 'geeks' e dissemos 'Ei, esta curiosa e pequena aranha tem exatamente a mesma aparência do Chapéu Selecionador'. Era estranhamente similar", disse à AFP o cientista Javed Ahmed.

O Chapéu Selecionador, nos livros e nos filmes de Harry Potter, é um chapéu enfeitiçado encarregado de distribuir os novos alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts pelas diferentes Casas que a compõem.

"Nós combinámos que, se esta aranha fosse uma nova espécie, nós lhe daríamos o nome em homenagem ao Chapéu Selecionador", explicou Ahmed.

Após a confirmação da sua descoberta em junho deste ano, Ahmed e os colegas decidiram chamar à aranha, de forma pontiaguda e que vive de noite, Eriovixia gryffindori.

No universo de Harry Potter, Godric Gryffindor era um dos quatro feiticeiros fundadores da escola de magia e dono do Chapéu Selecionador.

Foi na Casa que tem o seu nome que ficou o jovem herói da cicatriz.

"Estou muito honrada! Felicitações por terem descoberto um novo #AnimalFantástico", escreveu na sua conta de Twitter a autora de Harry Potter, J. K. Rowling, ao saber da notícia.

A aranha de Gryffindor não é a primeira espécie a ser nomeada em referência à cultura popular.

Em 2009, uma aranha amarela descoberta na Malásia foi batizada em homenagem ao músico David Bowie e três anos mais tarde uma mosca de costas douradas recebeu o nome de Beyoncé.