Nordeste vai investir 300 mil euros na Quinta da Lazeira para potenciar turismo

O presidente da Câmara do Nordeste disse hoje à agência Lusa que a autarquia vai investir cerca de 300 mil euros na Quinta da Lazeira, um projeto pedagógico que visa potenciar o turismo no concelho



"O que se pretende é beneficiar uma área de 11 mil metros quadrados, valorizar uma freguesia rural, apresentar um projeto para dinamização daquilo que é a ruralidade do concelho do Nordeste e promover uma quinta pedagógica num espaço digno, próximo de um espaço turístico e religioso de enorme interesse que é a Ermida de Nossa Senhora do Pranto”, afirmou Carlos Mendonça.

O investimento, a desenvolver na freguesia de São Pedro de Nordestinho, contempla alojamento local, uma área para acampamento e um café.

“[Queremos] também dar a possibilidade às pessoas, nomeadamente aos turistas e emigrantes, de poderem ver alguns animais, para perceberem como funciona o meio rural, como é o caso do concelho do Nordeste”, explicou o autarca socialista.

Carlos Mendonça, que se recandidata a um novo mandato nas eleições autárquicas de 01 de outubro, considera o investimento de “enorme interesse para o concelho do Nordeste” e para o seu “desenvolvimento turístico”, sendo que o objetivo é, depois, ceder a exploração do alojamento e do espaço de bebidas.

O autarca referiu que este projeto foi iniciado em 2014, mas surgiram "outras situações prioritárias", pelo que não avançou.

Por outro lado, tem merecido “sugestões” das direções regionais do Turismo e do Ambiente dos Açores que determinaram algumas alterações para “beneficiar o projeto” que prevê, também, uma componente pedagógica.

“É um investimento próximo de 300 mil euros que pretendemos candidatar” a fundos comunitários, adiantou ainda o responsável, convicto de que vai “dinamizar e descentralizar” o turismo no concelho.

O projeto vai ser apresentado hoje à população no salão paroquial de São Pedro de Nordestinho às 20:30 locais (mais uma hora em Lisboa), com Carlos Mendonça a admitir que o investimento não deverá arrancar este ano.