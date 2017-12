Nonagon recebe especialistas em turismo para eco-evento

O Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na cidade de Lagoa, prepara-se para acolher nos dias 5 e 6 de dezembro a conferência intitulada "Açores 2017: No Rumo do Turismo Sustentável", um eco-evento inserido nas celebrações do Ano Internacional do Turismo Sustentável, que contará com a presença de especialistas regionais, nacionais e internacionais.

O evento, que já viu esgotadas as 300 inscrições disponibilizadas, terá o intuito de reforçar o posicionamento estratégico do destino Açores como “turisticamente sustentável e resiliente”, e trará especialistas convidados que irão abordar “o posicionamento atual dos Açores e de Portugal no setor do turismo e partilhar as visões para o futuro”.

Para o efeito, conforme adiantado pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), “serão apresentados exemplos de destinos com práticas sustentáveis e os melhores casos de estudo ao nível da mobilidade, educação, alojamento ou operação turística, mas também de governação, certificação ou monitorização”.

De acordo com a mesma fonte, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o presidente do Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e líder de várias iniciativas a nível global sobre turismo sustentável, Luigi Cabrini, o responsável pelo programa de Turismo na Universidade de Lincoln, na Nova Zelândia, e coordenador de certificações da Earthcheck em diversos destinos, David Simmons, assim como Lorenzo Ocampo, responsável pela certificação da região de Huatulco, no México, serão alguns dos oradores presentes.

Por ser um eco-evento, a conferência terá a particularidade de ser um exemplo de boas práticas, pelo que se realizará sob escolhas sustentáveis a nível operacional, garantindo um evento com zero emissões, nomeadamente medição e compensação de emissões, compras éticas, 'paperless', catering cuidado, zero embalagens, transportes coletivos e alojamentos sustentáveis, adianta a fonte do Governo Regional.

O evento poderá também ser acompanhado em direto através do link: http://azores2017sustainabletourism.azores.gov.pt/