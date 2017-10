Nomeados novos delegados de Saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande

O médico Eduardo Henrique Coutinho da Cunha Vaz é o novo delegado de saúde do concelho de Ponta Delgada substituindo no cargo Paulo Margato, que foi exonerado por ser suspeito num caso de alegada corrupção.

Numa nota de imprensa divulgada, o secretário regional da Saúde, Rui Luís, nomeou o médico de saúde pública Eduardo Henrique Coutinho da Cunha Vaz para o cargo de Delegado de Saúde do Concelho de Ponta Delgada.

O médico Paulo Margato foi exonerado do cargo no dia 13 de outubro, depois de ter sido indiciado por "um crime de tráfico de influência" e "um crime de associação criminosa", na sequência de uma investigação de alegada corrupção em organismos do Serviço Regional de Saúde, que tem ainda mais três arguidos.

Para o cargo de Delegado de Saúde do Concelho da Ribeira Grande, funções até agora desempenhadas por Eduardo Cunha Vaz, o secretário regional nomeou o assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar José Carvalho de Oliveira Santos, acrescenta a nota.