"Noites de Verão" voltam a animar Ponta Delgada até setembro

O projeto "Noites de Verão", da Câmara de Ponta Delgada, arranca na sexta-feira com 80 noites de animação musical e performativa, anunciou hoje a autarquia, que aponta uma "vantagem coletiva" para os empresários e projeção turística



"As Noites de Verão e este programa são uma mais-valia para a economia, para a projeção de Ponta Delgada, para a animação da cidade enquanto destino turístico e para o reforço do negócio instalado”, afirmou o presidente do município, José Manuel Bolieiro.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, falava numa conferência de imprensa para a apresentação do evento, que decorre no centro histórico até 16 de setembro.

Este ano, o programa contempla um total de 80 noites de animação musical e performativa, seis noites por semana (terça-feira a domingo), cerca de 20 animações infantis, mais de 60 concertos e atuações musicais, mais de 30 ‘perfoming arts’ e a Noite Branca, em diferentes pontos da cidade, além de várias outras iniciativas culturais, em colaboração com associações e Juntas de Freguesia.

O autarca de Ponta Delgada adiantou que haverá animação na Praça do Município, Portas da Cidade, Lado Norte da Matriz, Jardim Sena Freitas, Largo Mártires da Pátria, Campo de São Francisco e Jardim António Borges.

José Manuel Bolieiro indicou ainda que está definida a isenção de taxas para esplanadas, o que não dispensa o pedido de licenciamento.

O autarca salientou também que o trânsito "será condicionado e proibido em determinadas ruas e horas" no centro histórico, mas com "exceções" que permitem assegurar "o acesso aos moradores e a tranquilidade do peão".

"Temos um programa que não foi levianamente ponderado, que procura ponderar todos os interesses, alguns aparentemente conflituantes, mas com bom senso e equilíbrio para animar Ponta Delgada", sustentou José Manuel Bolieiro, garantindo que a configuração das Noites de Verão teve "sempre na primeira linha" a defesa dos moradores e o envolvimento dos empresários.

De acordo com o presidente do município, o projeto tem sido "um sucesso" e "pode todos os anos ser aperfeiçoado".

"Mas, uma ou outra crítica não inviabilizará a continuidade e o aperfeiçoamento deste projeto, porque ele é vantajoso para a economia e porque ele fez justiça aos empresários instalados na cidade o ano inteiro como contribuintes líquidos (...)", referiu, destacando que o projeto procura o reforço do negócio, da animação da cidade de Ponta Delgada enquanto destino turístico e espaço de lazer e fruição.

Segundo o autarca, "não é por causa do egoísmo de um ou outro" que deixará de se avançar com o projeto, que "é de vantagem coletiva" para empresários, para Ponta Delgada e para São Miguel enquanto destino turístico.