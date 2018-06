Noites de Verão regressam hoje a Ponta Delgada com aposta em artistas locais

O evento, de acordo com uma nota de imprensa da autarquia, decorre em vários palcos localizados na Praça do Município, Praça Gonçalo Velho Cabral, Campo de São Francisco, Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas, Alto da Mãe de Deus e Largo da Matriz.

Estão previstas 12 animações infantis, 17 animações itinerantes, 43 concertos, 14 atuações, dois espetáculos de dança e cinco festivais, a par da II Festa do Livro, White Friday e a PDL White Ocean, iniciativas na globalidade orçadas em 150 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o social-democrata José Manuel Bolieiro, citado pela nota de imprensa, afirmou que o evento este pretende “contribuir para a dinamização do comércio local, em especial do setor da restauração, valorização dos talentos locais e reforço da atratividade da cidade como destino turístico”.

O autarca disse ainda que “ao longo desta configuração foi conseguida uma dinamização comercial, da restauração, bares e similares nunca vista”, tendo renovando o convite para que os comerciantes integrem “este espírito, valorizando a sua própria capacidade de negócio e de prestação de serviço”.

Bolieiro destacou que as Noites de Verão privilegiam artistas, grupos e bandas da ilha de São Miguel “dando-lhes palco para exibirem e ganharem competências perante quem vive, mas também quem visita a cidade”.

“Uma cidade com qualidade de serviços e talentos e com uma atividade cultural, recreativa e performativa creio que consegue alcançar, como destino turístico, patamares do melhor que há na Europa. E Ponta Delgada quer ser uma cidade competitiva no contexto europeu”, declarou o autarca.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada pretende que o concelho e os Açores não sejam só um destino para contemplação da natureza, mas para uma “estada prazerosa e que permita ganhar experiências com vontade de regresso”.

Além do desfile da charanga da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada está previsto hoje um concerto, na Praça do Município, de Musik’Alma.

Para sábado está prevista animação infantil com os pula-pulas, ficando a animação musical a cargo do AR Quinteto e da associação cultural Quadrivium.