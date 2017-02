Noite tranquila e sem ocorrências nos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou hoje que durante a noite não foram registadas ocorrências decorrentes do agravamento do estado do tempo no arquipélago.



“Foi uma noite tranquila e não foram registadas ocorrências”, disse à agência Lusa fonte daquele serviço. Na quarta-feira, sete ilhas dos Açores estiveram sob aviso vermelho devido à agitação marítima. O presidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Avelar Santos, assinalou que se tratou de “uma noite de inverno”. “Não foi recebida nenhuma comunicação sobre ocorrências. Os bombeiros estiveram calmos e serenos”, declarou o autarca da Graciosa, ilha que se previa ser das mais afetadas na sequência da agitação marítima forte. Manuel Avelar Santos salientou que “as autoridades, a Proteção Civil, começaram muito cedo a avisar” sobre o mau tempo, o que permitiu também que fossem tomadas as precauções para este tipo de situações.