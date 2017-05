Noite de música tradicional na Madalena

Os grupos folclóricos da Criação Velha e das Bandeiras atuaram, sexta-feira, no Auditório da Madalena.



De acordo com nota da câmara da Vila da Madalena, os mais jovens grupos do Concelho animaram o público através das seus 'bailhos', que expressam a cultura do nosso povo e as idiossincrasias das suas localidades,

O Grupo Folclórico da Criação Velha abriu as hostilidades, distinguindo-se pelo seu repertório, que engloba 'bailhos' e cantares típicos da denominada zona da Fronteira, apresentando ao público a moda do Preto, um exclusivo deste grupo.

Por sua vez, o Grupo Folclórico das Bandeiras, o mais jovem da Madalena, demonstrou não só através das danças, como também nos motivos etnográficos dos trajes, a cultura do nosso povo, num hino às nossas mais intrínsecas tradições.

Homenageando o Homem do Pico, através das artes, o Auditório da Madalena tem vindo a revolucionar a vida cultural picoense, dinamizando a esfera social de forma incontornável, através da promoção de múltiplos espetáculos com grupos locais.