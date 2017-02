Nível de alerta baixa no Grupo Oriental

O Grupo Oriental desceu o nível de alerta de agitação marítima relativo à altura significativa das ondas para amarelo, sendo que este estará em vigor no período entre as 22h00 de hoje, e as 8h00 de quinta-feira.



Apesar do alerta vermelho devido à agitação marítima não foram registados estragos nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, centrando-se agora a atenção das autoridades nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. Preparados para a forte agitação marítima na costa norte de São Miguel, os pescadores de Rabo de Peixe tinham esta tarde já retirado todas as embarcações de água.