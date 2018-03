O futebolista brasileiro do Paris Saint-Germain Neymar vai estar ausente “entre dois meses e meio e três meses”, para recuperar da operação a que vai ser submetido no sábado, disse esta qurta-feira o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

“Não é uma simples fissura (como revelou o Paris Saint-Germain), é uma fratura de um osso importante do pé”, explicou Rodrigo Lasmar, que acompanhou o avançado do Paris Saint-Germain na viagem de Paris para o Rio de Janeiro, antes de rumar, num avião particular, para um destino desconhecido.

Neymar vai ser operado a uma fratura do metatarso no pé direito, em Belo Horizonte, segundo o assessor de comunicação da seleção ‘canarinha’, acrescentando ter “99% de certeza” que será no sábado.

O avançado, contratado pelos franceses ao FC Barcelona por 222 milhões de euros, vai falhar a parte final da temporada, que culmina com o Mundial, a disputar na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho, incluindo o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, na terça-feira, quando os parisienses tentam recuperar em casa de uma desvantagem de 3-1.

“Obstáculos não te devem impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la”, escreveu Neymar, na sua página oficial no Instagram, poucas horas de pois de o seu pai ter admitido que a recuperação demoraria pelo menos seis semanas.