Nevoeiro cancela ligações aéreas entre as ilhas dos Açores

O porta-voz da companhia aérea açoriana, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, indicou que, até às 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa), foram cancelados os voos Horta/Flores/Horta, assim como a ligação Ponta Delgada/Horta.

Devido ao nevoeiro, a SATA Air Açores cancelou também a ligação entre São Miguel e o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores.

O porta-voz da SATA adiantou ainda que foi cancelada a ligação Terceira/Graciosa/Terceira.

Elsa Vieira, da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou à Lusa que essa situação de nevoeiros se deve "a uma superfície frontal quente", acrescentando que o estado do tempo pode começar a melhorar a partir do final do dia de hoje.