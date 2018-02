Nelson Évora lidera lista de atletas para Mundiais de pista coberta

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou hoje os convocados para a competição, a disputar entre 01 e 04 de março, confirmando a presença de Nelson Évora (Sporting), no triplo salto, Tsanko Arnaudov (Benfica), no lançamento do peso, Lorene Bazolo (Sporting), nos 60 metros, e Cátia Azevedo (Sporting), nos 400.

A velocista de 400 metros dos ‘leões’, que conseguiu os mínimos no passado sábado, em Pombal, integra ainda a seleção para a estafeta na distância, juntamente com Dorothe Évora (Sporting), Filipa Martins (Sporting) e Rivinilda Mentai (Benfica), cujas marcas somadas na distância cumpriram o requisito de 3.40,00 minutos.

Nelson Évora, campeão olímpico em 2008 e bicampeão europeu em pista coberta, detém a segunda melhor marca do ano (17,30 metros), atrás do brasileiro Almir Cunha dos Santos (17,37), enquanto Tsanko Arnaudov subiu ao sétimo lugar do ‘ranking’ anual, com o novo recorde nacional (21,27), alcançado no domingo.

Lorene Bazolo (7,27 segundos), que é 57.ª este ano, e Cátia Azevedo (53,13), 60.ª, chegam com posições mais modestas aos Mundiais, dos quais vão ficar de fora por lesão, apesar de terem obtido mínimos, Patrícia Mamona (Sporting) e Susana Costa (Academia Fernanda Ribeiro), ambas no triplo salto, e Francisco Belo (Benfica), no lançamento do peso.

De fora desta lista, ficou também Samuel Remédios (Juventude Vidigalense), que bateu o recorde nacional do heptatlo (5.980 pontos) e ocupa o nono lugar do ‘ranking’ mundial de 2018, apesar de a FPA aguardar um esclarecimento sobre a atribuição de um ‘wild-card’ ao austríaco Dominik Distelberger, 10.º da mesma hierarquia.

A qualificação para as provas combinadas dos Mundiais é assegurara pelo vencedor do Challenge de 2017, pelos cinco melhores do ‘ranking’ ao ar livre de 2017, pelos cinco melhores em pista coberta e por um convidado da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Lista dos sete convocados:

- Masculino:

Nelson Évora (Sporting) - Triplo salto

Tsanko Arnaudov (Benfica) - Lançamento do peso

- Feminino:

Lorene Bazolo (Sporting) - 60 metros

Cátia Azevedo (Sporting) - 400 metros e 4x400 metros

Dorothe Évora (Sporting) - 4x400 metros

Filipa Martins (Sporting) - 4x400 metros

Rivinilda Mentai (Benfica) - 4x400 metros