Negócio da incineradora na justiça

A primeira página do Açoriano Oriental dá destaque à denúncia que a empresa preterida pelo júri do concurso da incineradora fez chegar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público



"Novo salva-vidas para os Açores vai custar 1,5 milhões de euros" é a notícia de destaque fotográfico, numa edição onde o leitor poderá ficar a saber mais sobre as obras no cabeço do porto de Ponta Delgada; e a demora na dedução de acusações por falta de recursos humanos nos tribunais açorianos.

Outro assunto do jornal de hoje é a afirmação do ministro Augusto Santos Silva no parlamento nacional, desvalorizando a compensação de 167 milhões de euros anuais por parte dos EUA, que o governo regional incluiu no Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, e a resposta que o executivo liderado por Vasco Cordeiro dá ao ministro.

O Desporto faz chamada para o Rali Açores que, este ano, terá menos quilómetros.