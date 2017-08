Navio Viana do Castelo visita Ponta Delgada

O NRP Viana do Castelo chega este sábado, dia 26 de agosto, a Ponta Delgada, após ter largado de Lisboa no passado dia 1 de agosto para apoio à Autoridade Nacional da Pesca, numa missão de fiscalização da atividade da pesca nos Grandes Bancos do mar da Terra Nova.

Após vinte e três dias de mar, e navegando mais de 500 horas e percorrendo cerca de 6000 milhas, equivalente à distância em linha recta entre Lisboa e o Japão, o navio fará uma curta visita a Ponta Delgada de 26 a 27 de agosto.

No período da missão, o NRP Viana do Castelo realizou uma intensa patrulha e vigilância na área Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) contribuindo para a proteção do ecossistema marinho e, indiretamente, para a salvaguarda de um desenvolvimento económico sustentável, sendo missões desta natureza responsáveis por mitigar a depredação desmesurada dos recursos. Os dividendos são óbvios: a redução do impacto ambiental negativo que a pesca abusiva poderia acarretar numa região que hoje se constitui como importante fonte de alimento mundial – o fundo do mar dos Grandes Bancos da Terra Nova.

Durante a missão o navio teve oportunidade de efetuar uma visita a St. John's, Canadá, participando em atividades que contribuíram determinantemente para reforçar os laços existentes entre Newfoundland and Labrador e Portugal, assim como, manter viva a memória dos pescadores da “Portuguese White Fleet”, cuja existência constitui parte significativa da nossa história.