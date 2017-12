Navio 'Viana do Castelo' em missão nos Açores

O Navio Patrulha Oceânico (NPO) Viana do Castelo vai começar a navegar em águas açorianas a partir de sexta-feira, levando a cabo uma missão de três meses.

De acordo com uma nota informativa da Marinha, a missão tem por objetivo contribuir para a segurança dos marítimos e para a proteção do valioso ecossistema marinho dos Açores, bem como para a sustentabilidade dos recursos naturais para as futuras gerações, mitigando e dissuadindo eventuais tentativas de exploração indevidas dos recursos.

O navio está igualmente empenhado na monitorização de potenciais navios de investigação científica que possam estar a operar na região sem a devida autorização do Estado português.