Navio patrulha oceânico "Viana do Castelo" termina missão

A Marinha informou sexta-feira que o navio patrulha oceânico "Viana do Castelo" termina esta semana a sua missão de três meses no mar dos Açores, regressando ao continente e sendo rendido pela corveta "Jacinto Cândido".



No período em que esteve ao serviço no mar dos Açores, o “Viana do Castelo” detetou 12 embarcações em situação de presumível infração, nomeadamente a operar em áreas de Reserva Natural, a navegar com equipamentos de apoio à navegação inoperacionais e a operar sem possuírem equipamentos de comunicações adequados e exigidos por lei, à sua área de navegação.

No total, navegou mais de 800 horas e percorreu 8.750 milhas náuticas, equivalente à distância entre os Açores e a Austrália, tendo realizado 24 ações de controlo da atividade da pesca, executado exercícios conjuntos com o Exército e com o helicóptero (EH-101) de busca e salvamento da Força Aérea sediado na região, bem como operações conjuntas de vigilância marítima com a aeronave de vigilância marítima (C-295) da Força Aérea.