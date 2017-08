Navio-escola italiano Amerigo Vespucci aberto ao público

As visitas decorrem no seguinte horário: sábado, dia 26, das 14h30 às 18h30; e no domingo, dia 27, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h00.



O “Amerigo Vespucci” está ao serviço da Marinha Militar Italiana desde 26 de maio de 1931. Foi construído nos estaleiros de Castellamare di Stabia, segundo o projeto do Tenente Coronel do Gênio Naval Francesco Rotundi.



É um veleiro com três mastros e o gurupés (o mastro que está na ponta do navio, inclinado de 45°), velas quadras (a forma de trapézio), velas de estralho (velas triangulares posicionadas entre os mastros) e fiocchi (velas triangulares situadas na parte anterior do navio, montadas no gurupés).



Tem de comprimento de 101 metros, de largura máxima de 15,5 metros e a superfície total das velas de 2800 metros quadrados que podem empurrá-lo até uma velocidade de 10 nós (19 quilómetros por hora). A tripulação é composta de 241 homens.