Navio da Marinha deteta embarcação infratora

A embarcação em causa estará em presumível infração "nomeadamente pela inexistência de meios de salvamento exigidos por lei e sem o diário de pesca, que permite registar as informações relativas às capturas de peixe", revela a Marinha em comunicado.

Nos primeiros dias, o "Viana do Castelo" fez vigilância nas áreas de reserva da ilha de Santa Maria, na reserva natural regional dos ilhéus das Formigas, que integra o parque natural da ilha de Santa Maria, e na área marinha da Ribeira Quente.

O período de missão do "Viana do Castelo", que termina em março, é conduzido em coordenação com a autoridade marítima dos Açores e tem "como objetivo principal impedir atividade de pesca ilegal nas áreas de reserva, com o intuito de garantir a preservação das espécies e habitats presentes" no arquipélago.