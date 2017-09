Navio Aurora chega aos Açores após incêndio a bordo

A Marinha anunciou que a corveta António Enes acompanhou, esta sexta-feira no mar territorial até ao porto da Praia da Vitoria, do navio de cruzeiro "AURORA", que teve um incêndio a bordo, no dia 20 de setembro, na casa das máquinas, durante o trânsito entre as Bermudas e os Açores.

De acordo com a Marinha, o incêndio, que deflagrou na casa das máquinas e que foi extinto pela guarnição do próprio navio, aconteceu ainda fora da área de responsabilidade portuguesa. Contudo, como o navio continuou o trânsito com destino aos Açores, o MRCC Delgada entrou em contacto com o navio de cruzeiro "AURORA", tendo confirmado que não existiam feridos nem necessidade de auxílio imediato e que continuava a ser intenção do navio dirigir-se para o porto da Praia da Vitória.

A Marinha, em coordenação com a Autoridade Marítima Local, e após o Capitão do Porto da Praia da Vitória, no âmbito das suas competências, ter autorizado o navio a entrar em mar territorial, enviou a corveta António Enes para acompanhamento e eventual apoio, no trânsito do navio "AURORA" em mar territorial até ao porto da Praia da Vitória, onde atracou sem incidentes.