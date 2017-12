'Natal Ecológico' em exposição na Vila Franca

O pavilhão multiusos Açor Arena, localizado em Vila Franca do Campo, inaugurou esta quarta-feira a exposição 'Natal Ecológico', uma ação que contou com a participação de sete entidades do concelho.

Escola Profissional de Vila Franca do Campo, a Escola EB/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, bem como o CDIJ Mosaico, o CDIJ Pedra Segura, o CATL de Água d’Alto e o Agrupamento CNE 436 de Vila Franca do Campo, formaram, então o grupo de instituições participantes que, com o recurso a resíduos plásticos, criaram elementos decorativos alusivos a esta época natalícia.

Os trabalhos resultantes estão agora patentes no relvado adjacente ao Açor Arena e podem ser admirados até ao dia 6 de janeiro, informa uma nota de imprensa municipal.

Esta iniciativa ecológica teve como objetivo a promoção dos trabalhos realizados pelas instituições do concelho, bem como alertar a população para a importância da reciclagem e da poupança dos recursos naturais.