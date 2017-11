"Natal com Tradição" vai ter programa alargado

Outra das novidades, anunciadas em conferência de imprensa pelo presidente da CMH, prende-se com o facto do Dia das Montras decorrer, não apenas no dia 8, mas também no dia 9 de dezembro.



Além disso, a autarquia faialense decidiu encerrar o trânsito automóvel aos sábados de manhã no centro da cidade, apostada em promover o comércio tradicional e o conforto das pessoas que pretendem fazer compras.

Nesse contexto, haverá lugar a uma melhoria dos motivos natalícios ligados à iluminação de Natal que será inaugurada já no dia 1 de dezembro.

Tradições, Animação Cultural, Animação Infantil, Solidariedade Social, Dia das Montras, Festival de Sopas, Cinema, Dança, Passagem de Ano, Ranchos de Natal, Mercadinho de Natal, Exposições, Desporto e Animação de Rua são algumas as atividade previstas neste âmbito.

Destaque ainda para o espetáculo piromusical aquático da Passagem de Ano que vem, pelo segundo ano consecutivo, animar a noite de fim de ano quer dos faialenses, quer daqueles que escolhem o Faial para se despedir de 2017 e receber 2018.