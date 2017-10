"Nascimento Cabral desafia Duarte Freitas a ir a eleições" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o ex-presidente do Conselho de Jurisdição e ex-vogal da Comissão Política Regional, Pedro Nascimento Cabral, desafia a liderança de Duarte Freitas no PSD/Açores.

"PIB dos Açores foi o que mais convergiu para a média nacional" é a manchete fotográfica. "Tempestade Ophelia a caminho dos Açores", "Regulador quer tarifa social de água em todos os municípios", "Ministro quer reforço militar na Região", "Arma de brincar usada no assalto das Furnas" e "Rali do Pico com trinta equipas inscritas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.