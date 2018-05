Nasa vai enviar em 2020 mini-helicóptero para explorar Marte

O aparelho pesa menos de 1,8 quilos e foi batizado de “O Helicóptero de Marte”, estando prevista que a sua missão seja realizada em conjunto com um robô sobre rodas que deve estudar a habitabilidade do planeta vermelho, procurar sinais de vida antiga e avaliar os recursos naturais, bem como os riscos para futuros exploradores humanos.

O lançamento está previsto para julho de 2020 e a sua chegada para fevereiro de 2021.

“A Nasa tem orgulho na sua História, como pioneira”, salientou o patrão da agência espacial norte-americana, Jim Bridenstine, em comunicado.

“A ideia de um helicóptero a voar no céu de um outro planeta é entusiasmante”, adiantou.

Este projeto teve início em outubro de 2013, como um projeto de desenvolvimento de um dos laboratórios da Nasa, o Jet Propulsion Laboratory.

O helicóptero vai estar equipado com “painíes solares para recarregar as suas baterias de lítio e com um disposito de aquecimento para o preservar das noites frias marcianas”, explicou Mimi Aung, chefe do projeto.

Para a Nasa, est desafio corresponde a “uma proeza de grandes riscos e de grandes repercussões”.

Em caso de sucesso, pode inspirar futuras explorações em Marte, uma vez que deverá sobrevoar locais inacessíveis a outros veículos.

“A capacidade de ver claramente o que está por detrás da próxima colina é crucial para os futuros exploradores”, destacou um dos responsáveis da agência espacial, Thomas Zurbuchen.