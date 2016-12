NASA lança novo satélite para melhorar previsões meteorológicas

A agência espacial norte-americana (NASA) lança o primeiro de uma série de quatro satélites meteorológicos geostacionários de nova geração, capazes de observar em tempo quase real a formação de tempestades no continente americano.



O satélite GOES-R permite fornecer imagens da evolução do tempo e das tempestades mais perigosas com uma frequência que vai de cinco minutos a 30 segundos.

Essa capacidade vai contribuir para previsões meteorológicas mais precisas, consideram os cientistas.

O lançamento do GOES-R, inicialmente programado para 16 de novembro, está previsto para hoje às 22:42 (hora de Lisboa) em Cabo Canaveral, na Flórida, e as previsões meteorológicas apontam para 90% de possibilidades de as condições serem favoráveis no momento da descolagem.

A NASA e a agência norte-americana para os oceanos e a atmosfera (NOAA), que cooperam neste programa, preveem investir no total cerca de 11 mil milhões de dólares (10,3 mil milhões de euros) neste programa de novos satélites.