'Narizes Vermelhos' em caminhada solidária por Ponta Delgada

Com início no Colégio do Castanheiro, às 10h00, a caminhada abrangerá a rua de São Gonçalo, avenida D. João III, Forte de São Brás, a rua Luís Soares de Sousa, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, as Portas da Cidade, a rua António José de Almeida, a rua Machado dos Santos, a rua de São João, a rua do Mercado, a rua Padre César Augusto Ferreira Cabido e a rua Vitorino Nemésio.



Esta caminhada, explica uma nota informativa municipal, "visa angariar donativos para ajudar os 'Doutores Palhaços da Operação Nariz Vermelho' a colocar um sorriso no rosto de todas as crianças hospitalizadas com doenças graves".

A iniciativa da 'Operação Nariz Vermelho' é desenvolvida em parceria com o Colégio do Castanheiro e com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.



A Operação Nariz Vermelho, faz saber a mesma nota de imprensa, "é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem vinculações políticas ou religiosas, oficialmente constituída no dia 4 de junho de 2002, com a missão de assegurar, de forma contínua, um programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais".