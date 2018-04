Nadal reassume liderança do ténis mundial e João Sousa sobe 10 lugares

O espanhol Rafael Nadal voltou esta segunda-feira a assumir a liderança da hierarquia do ténis mundial, destronando o suíço Roger Federer, numa semana na qual o português João Sousa subiu 10 lugares, ocupando agora posição 70.

O regresso de Nadal à liderança estava ‘anunciado’ desde 24 de março, dia em que Roger Federer foi eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Miami, pelo ‘qualifier’ australiano Thanasi Kokkinakis.

Sem competir desde o Open da Austrália – que abandonou por lesão nos quartos de final – o espanhol reassumiu a liderança, cerca de um mês e meio depois de a ter perdido para o suíço, que já anunciou a sua ausência dos torneios de terra batida.

O norte-americano John Isner, que no domingo venceu pela primeira vez um torneio da categoria Masters 1.000, ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final de Miami, entrou no ‘top-10’, ‘saltando’ da 17.ª para a nona posição.

Isner, que aos 32 anos se tornou o jogador mais velho a alcançar um primeiro título nesta categoria, iguala assim a sua melhor classificação de sempre na hierarquia mundial, conseguida em abril de 2012.

João Sousa, que na semana passada chegou aos oitavos de final do Masters 1.000 de Miami, continua a ser o único português no ‘top-100’, tendo subido do 80.º para o 70.º lugar.

No ‘ranking’ feminino, liderado pela romena Simona Halep, a única alteração no ‘top-10’ é a entrada da norte-americana Sloane Stephens, que no sábado venceu o torneio de Miami, impondo-se à letã Jelena Ostapenko.

Apesar de ter descido 25 lugares, Michelle Larcher de Brito mantém-se como a melhor portuguesa, na posição 398.