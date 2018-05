Nacional conquista II Liga ao vencer em Arouca

O Nacional assegurou hoje a conquista do título de campeão da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Arouca, por 1-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada do segundo escalão

O avançado cabo-verdiano Ricardo Gomes, aos quatro minutos, marcou o golo do 19.º triunfo dos madeirenses na prova, totalizando 70 pontos, mais sete do que Santa Clara, que hoje pode subir à I Liga caso vença o Real Massamá, e do que Académica.

O Nacional, que já tinha assegurado a subida, com as derrotas de Penafiel e Académica, no sábado, venceu pela primeira vez a competição, sucedendo no historial ao Portimonense.