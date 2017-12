Músico Salvador Sobral operado com sucesso e a recuperar bem

Os pormenores da operação, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, foram hoje, sábado, dados pela equipa que o operou, que disse que a recuperação será demorada, o que é normal neste tipo de transplantes, mas que o músico “vai ter uma vida completamente normal” se tudo correr bem.

“O transplante do Salvador, do ponto de vista técnico, é igual aos outros”, disse Miguel Abecassis, do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, adiantando que Salvador Sobral está “muito bem-disposto” e que quando acordou agradeceu à equipa que o operou.

Miguel Abecassis foi o cirurgião que operou o músico e lhe comunicou que tinha sido encontrado um dador, uma notícia que recebeu “com naturalidade”, contou hoje o médico aos jornalistas, adiantando: “perguntou-me se eu estava em forma, e depois perguntou-me se podíamos pôr música (na altura da conversa), escolheu clássica, e desejou-me sorte”.

O responsável disse não fazer ideia quanto tempo Salvador Sobral terá de ficar internado, esclareceu que “há toda uma série de cautelas a ter nas primeiras duas semanas” e que a recuperação “é longa e vai envolver outros profissionais”.

José Neves, diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, lembrou que o músico estava há vários meses internado, agradeceu o “trabalho generoso” de toda a equipa que esteve envolvida e disse que a operação durou cerca de quatro horas.

Os mesmos agradecimentos de José Manuel Correia, diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, aos profissionais mas também ao doente que aguardou pacientemente pela operação.

Sobre o dador nem uma palavra dos três médicos presentes na conferência de imprensa, que apenas aproveitaram para agradecer a “generosidade” e o “amor”, algo que merece reflexão.

Salvador esse já agradeceu a toda a equipa que esteve envolvida na operação. “E disse-o de boa voz”.

Salvador Sobral anunciou em setembro que iria fazer uma pausa na carreira, por motivos de saúde e por tempo indeterminado.

A vitória no festival Eurovisão da Canção, que venceu com uma canção escrita pela irmã, Luísa Sobral, deu maior visibilidade nacional e internacional a um músico que conta com vários anos de carreira.

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral participou em dois concursos televisivos de talento, na infância e na adolescência, estudou Psicologia, mas um Erasmus em Espanha fê-lo trocar essa via pela música.

No ano passado editou o álbum de estreia, "Excuse me", no qual cruzava referências de uma vida, do jazz de Chet Baker aos clássicos brasileiros de Dorival Caymmi.

Este ano, já depois de ter ganhado o festival Eurovisão, Salvador Sobral lançou o projeto Alexander Search, em parceria com o pianista Júlio Resende, em torno da poesia de um dos heterónimos de Fernando Pessoa.