Músico irlandês Van Morrison atua em julho no festival EDPCoolJazz

O músico irlandês Van Morrison, com 50 anos de carreira, vai atuar em julho no Parque dos Poetas, Oeiras, no festival EDPCoolJazz, revelou a organização.

O artista tem concerto marcado para 28 de julho, juntando-se a um cartaz que integra já David Byrne (11 de julho, Parque dos Poetas) e Gregory Porter (20 julho, Jardins do Marquês de Pombal).

De acordo com a organização, Van Morrison fará um concerto centrado em "Versatile", o álbum que editou este mês, no qual reinterpreta clássicos do jazz. Este é o segundo álbum que lançou este ano depois de, em setembro passado, ter editado "Roll With the Punches".

Este será um regresso de Van Morrison a Portugal, onde já atuou em 1993 e em 1998. Em 2005, ano em que editou o álbum "Magic Time", chegou a ter dois concertos marcados para Lisboa e Porto, que acabaram por ser cancelados.

Nascido em Belfast, em 1945, Van Morrison integrou os Them, com quem gravou o tema "Gloria" - mais tarde reescrito e popularizado por Patti Smith -, antes de lançar o primeiro álbum a solo em 1967, intitulado "Blowin' Your Mind!".

Cumprindo-se 50 anos da sua edição, o álbum integra aquele que é ainda um dos mais populares temas de Van Morrison, "Brown Eyed Girl", embora a longa discografia do músico não se possa resumir a isso.

Desde então editou 38 discos com raízes assentes nos blues, no jazz, no R&B, na folk, como "Astral Weeks" (1968), "Moondance" (1970) e "Avalon sunset" (1989).

Da sua carreira fazem parte ainda colaborações com nomes como The Chieftains, John Lee Hooker e Ray Charles.

Art Garfunkel, Bryan Ferry, Rod Stewart e Jimi Hendrix foram alguns dos artistas que interpretaram repertório de Van Morrison.