Museu promove apresentação comentada de cartoons

O Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, promove sábado uma apresentação comentada de cartoons de Luís Cardoso, no âmbito da exposição do centenário da publicação "Almanaque do Camponês"



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, o “humor contundente” deste cartoonista continental, cuja obra “evidencia uma visão humorística e crítica da vivência açoriana”, está na base da realização desta mostra. A ‘açorianidade’ está presente no trabalho de Luís Cardoso em vários aspetos, como acontece no título do livro que publicou em 2013, "Açorianite Aguda (e outras maleitas)".