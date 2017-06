Museu prolonga oficina de pintura em cerâmica

O Museu da Horta, no Faial, Açores, recebe no sábado mais uma sessão da oficina de pintura em cerâmica destinada a crianças dos 3 aos 12 anos, foi hoje anunciado



A Direção Regional da Cultura informa que a realização desta oficina, dirigida a turmas do pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclo, foi alargada a mais uma sessão para responder ao grande número de solicitações.

Nesta oficina, entre as 10:00 e as 11:00 locais os participantes vão pintar um “apito d’água”, instrumento musical em barro, feito na roda de oleiro, com origem no século XVII, e cujo som se assemelha ao cantar de um pássaro.