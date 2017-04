Museu Francisco de Lacerda promove oficina de fotografia analógica

O Museu Francisco de Lacerda, nos Açores, recebe a 08 de abril, uma oficina de fotografia analógica para crianças a partir dos oito anos, anunciou hoje a direção regional da Cultura.



A oficina, que decorrerá das 15:00 às 16:30 locais, no âmbito da exposição temporária "Máquinas do Tempo", na sala de exposições temporárias do Museu, propõe recuar no tempo e explorar técnicas por detrás das primeiras fotografias.

Durante a oficina, os participantes, no máximo 10, vão construir câmaras artesanais, a partir de materiais comuns, e as fotografias com elas tiradas serão reveladas de forma tradicional.