Museu dos Baleeiros recebe concerto de Bruno Rosa e Amigos

Bruno Rosa e Amigos vão subir esta quinta-feira, pelas 21h00, ao palco do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico.

Bruno Rosa, vencedor do Prémio de Música MiratecArts 2016, conta neste espetáculo com a participação de Rui Silva, percussionista e construtor de adufes, mestre da Filarmónica de São João, Rogério Goulart, baixo, mestre da Filarmónica Lira de São Mateus, e Luís Silva, guitarra, professor de guitarra e piano na Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico.



Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), o concerto terá entrada livre.