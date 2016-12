Museu dos Baleeiros acolhe Encontro de Clarinetistas "Prodige"

O Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, Açores, acolhe na quarta-feira, às 21:30 locais (mais uma hora em Lisboa), o concerto de abertura do 1.º Encontro de Clarinetistas do Pico "Prodige".



"Esta iniciativa, com entrada livre, está inserida nos Ciclos de Concertos -- Música no Museu, um projeto integrado no Plano de Atividades para 2016 do Museu do Pico, que convida todos os clarinetistas a assistir ao concerto, incentivando à sua participação no evento", informa o Governo dos Açores. O evento enquadra-se numa atividade de formação, que decorrerá de 01 a 03 de dezembro, na escola básica e secundária de São Roque do Pico, "aberta à participação de todos os interessados, que se podem inscrever e participar, independentemente da idade ou do nível de conhecimento". No final desta ação formativa, realiza-se um concerto de encerramento a 03 de dezembro, pelas 21:30, naquela escola, cujo programa inclui a interpretação conjunta da obra "Olh´ó Pico", de Hélder Bettencourt.